Челябинка едва заставила врачей сделать КТ заболевшему COVID-19 сыну

Медики упорно не замечали коронавирусной инфекции у челябинца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летний житель Челябинска и его жена почувствовали недомогание 1 сентября. Вместе с родителями заболели двое детей-школьников.

Участковый врач, которую вызвали на дом, прописала антибиотики, но результата их прием не дал. Три дня температура у мужчины не снижалась. В то же время у его жены начали проявляться такие признаки коронавируса, как потеря обоняния. Но вызванная снова врач лишь прописала другое лекарство. Однако и оно не помогало.

Состояние мужчины продолжало ухудшаться. «У него нет ни кашля, ни насморка, только температура. 10 сентября он перестал вставать с постели, настолько сильной была слабость, – цитирует 74.ru мать челябинца. – Мы стали звонить везде, требовать, чтобы его отвезли на КТ. Звонили на все горячие линии, но там нам только советовали звонить в свою поликлинику. В итоге я позвонила в скорую, но они передали вызов на участкового врача, сказали, что все вопросы по поводу направления на КТ решает врач из поликлиники. Сказали: ждите, в течение двух часов придет врач. Это было утро, но врач пришел только около семи вечера. Я уже начала звонить в поликлинику, ругаться. Потом врач пришла, написала направление на КТ, сказала ждать скорую в течение 23 часов».

В пятницу, 11 сентября, мужчине сделали КТ. Выяснилось, что у челябинца поражение 44 процентов легких, с высокой степенью вероятности это ковид. После этого горожанина госпитализировали. Сейчас он продолжает лечиться в больнице, его состояние стабильно.

Между тем, в поликлинике продолжают настаивать, что показаний для проведения КТ и тестов на COVID-19 у мужчины не было. «Пациент находится на лечении со 2 сентября. При осмотре признаков ковида не было, он не контактный, потери обоняния и вкуса у него не отмечалось, то есть при осмотре складывалось впечатление, что у него банальное ОРВИ», – говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе поликлиники «Полимедика» Ольга Проскурякова. По словам медика, на фоне лечения состояние пациента все-таки несколько улучшалось, к тому же никаких жалоб на нарушение дыхания, на отсутствие вкуса и обоняния он не предъявлял. Высок был и уровень сатурации при измерении уровня кислорода крови.

Челябинск, Виктор Елисеев

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