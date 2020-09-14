Мэрия Челябинска махнула рукой на сотни оголенных проводов, свисающих у остановок общественного транспорта

Челябинские чиновники не увидели проблемы в бесхозных оголенных проводах у остановок общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забил житель Челябинска, электрик с 25-летним стажем. Мужчина прошелся по остановкам общественного транспорта, вооружившись индикаторной отверткой.

Каково же было его удивление, когда он наткнулся на оголенные обесточенные провода. «По всему городу сотни и тысячи кабелей под напряжением с неизолированными концами висят. Никому нет дела, – цитирует 74.ru челябинца. – Провода расположены там, где были торговые точки – то есть практически на каждой остановке. По правилам их можно оставлять на опорах – это не запрещено, но есть одно условие: они должны висеть на высоте не меньше 2,5 метра от земли. Все, что ниже, могут задеть и люди, и животные».

Однако, в мэрии Челябинска никакой опасности в этом не увидела. Проведя проверку по указанным горожанином адресам, специалисты МУП «Эксплуатация внешних инженерных сетей» нарушений не нашли. По их данным, провода и кабели с нарушениями изоляции, относящиеся к линиям уличного освещения, в названных местах отсутствуют.

При этом в комитете дорожного хозяйства признались, что понятия не имеют, у кого на балансе находятся бесхозные провода. И что делать горожанам в случае аварии на этих сетях, чиновники сказать не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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