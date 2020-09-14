Трое челябинцев, провернувших аферу на 77 миллионов рублей, отделались условными сроками

В Челябинске суд вынес приговор трем топ-менеджерам ОАО «НЕКК».

Как сообщал ранее «Новый День», уголовные дел в отношении бизнесменов, прикарманивших 77 млн рублей, Центральный районный суд начал еще в 2018 году.

По версии следствия, руководители ОАО «НЕКК», занимавшегося производством медного купороса, предоставили в налоговый орган ложные сведения для возмещения налога на добавленную стоимость за период 2012-2016 годов и таким образом похитили из федерального бюджета более 77 млн рублей.

Для оформления документов купли-продажи медьсодержащей продукции использовались фирмы-однодневки, при этом фактически на предприятии использовался лом меди, закупленный без оплаты НДС в пунктах приема цветных металлов.

Руководители компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. При этом уголовное дело одного из них, пошедшего на сотрудничество со следствием и выдавшим своих подельников, рассмотрели еще в 2018 году, приговорив его к 4 годам лишения свободы условно.

Приговор трем оставшимся руководителям огласили 7 сентября. Их приговорили лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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