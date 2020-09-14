Троих южноуральцев будут судить за кражу 9,5 тонн металлолома

Уголовное дело о краже десятка тонн металлолома на железной дороге направлено в Кунашакский суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, в Челябинской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о кражах из вагонов грузовых поездов.

Следствием установлено, что трое местных жителей с февраля по май 2020 года похищали металлолом из вагонов грузовых поездов на станции Разъезд №2.

Злоумышленники были задержаны с поличным сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Тогда подельники сбросили около тонны металлолома, который планировали сдать, а деньги потратить на личные нужды.

Проверка показала, что все задержанные живут в поселке на станции Разъезд №2 вблизи железнодорожных путей. 31-летний южноуралец из своего окна видел, когда к станции подходил грузовой поезд, или слышал объявление о прибытии состава, после чего сообщал другим похитителям, и они отправлялись «на дело». В общей сложности злоумышленники украли из грузовых вагонов 9540 килограммов лома черных металлов.

Следователи возбудили в отношении троих мужчин 13 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время расследование многоэпизодного уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кунашакский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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