Южноуральцы прокатили «партию власти» на выборах сельских глав

«Единая Россия» потеряла три кресла сельских глав в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» проиграла три из пяти кампаний по выборам глав сельских поселений, завершившихся единым днем голосования 13 сентября.

Выборы проходили в Верхнеуральском и Пластовском районах, где, по данным ряда экспертов, «партия власти» удерживает прочные позиции. Однако, авторитет «единороссов» оказался слишком преувеличен. Или не распространяется на жителей сельских поселений.

В итоге, лишь две кампании в Пластовском районе увенчались для нее успехом. Так, Степнинское сельское поселение возглавил баллотировавшийся от ЕР 36-летний безработный с судимостью Андрей Гордиенко. Главой села Кочкарское стал Владимир Дудник, занимавший до этого пост замглавы поселения.

Еще в двух селах Пластовского района победа досталась самовыдвиженцам: Демарино возглавил сотрудник местного дома культуры Андрей Лазарев, Борисовское – Аркадий Даниелян, работавший до этого в ООО «Кочкарский каменный карьер».

Главой Карагайского сельского поселения (Верхнеуральский район) был избран «справедливоросс» Павел Моисеев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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