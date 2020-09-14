В Челябинской области передумали закрывать на карантин классы из-за COVID-19

Власти Южного Урала изменили алгоритм действий в случае выявления у кого-то из школьников коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в ходе встречи руководителей ведомства, территориального управления Роспотребнадзора, а также регионального министерства здравоохранения было принято решение скорректировать порядок действий по предупреждению распространения коронавируса в школах.

Напомним, ранее в случае выявления COVID-19 у одного из учеников образовательным учреждениям предписывалось перевести весь его класс на дистанционное обучение. Теперь алгоритм решено смягчить.

«В соответствии с предписанием, образовательная организация отстраняет от занятий обучающихся из круга близкого контакта, определяя для них индивидуальную программу обучения на период изоляции, – рассказали в минобрнауки. – Другие дети из класса, не имевшие близкого контакта с обучавшимся, у которого есть подозрение или выявлен положительный результат обследования на SARS-CoV-2, будут продолжать учиться в обычном (очном) режиме».

Впрочем, учитывая, что в четырех классах региона уже заболели не менее 20 детей, есть основания полагать, что и эта схема скоро будет пересмотрена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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