Из аэропорта Челябинска не смог вылететь самолет в Крым

Из аэропорта Челябинска не смог вылететь самолет в Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт авиакомпании «Россия», который должен был вылететь 8:40 по местному времени, пришлось задержать из-за сообщения о минировании перрона и самолетов. На место были вызваны спецслужбы, которые обследуют территорию аэропорта. Эвакуация не проводилась.

А результате рейс FV 5941 отложили. Согласно онлайн-табло аэропорта, борт должен вылететь в 10:30, но пока находится в статусе «Задерживается».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.09.20

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