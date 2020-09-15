Из аэропорта Челябинска не смог вылететь самолет в Крым

Из аэропорта Челябинска не смог вылететь самолет в Симферополь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт авиакомпании «Россия», который должен был вылететь 8:40 по местному времени, пришлось задержать из-за сообщения о минировании перрона и самолетов. На место были вызваны спецслужбы, которые обследуют территорию аэропорта. Эвакуация не проводилась.
А результате рейс FV 5941 отложили. Согласно онлайн-табло аэропорта, борт должен вылететь в 10:30, но пока находится в статусе «Задерживается».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 14.09.20
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