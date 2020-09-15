Челябинцы обеспокоены действиями неизвестного, отлавливающего белок в парке

Жители Челябинска напуганы действиями мужчины, отлавливающего белок в парке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске объявился охотник на белок. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Челябинск».

«По словам очевидцев, мужчина на белой машине приезжает в парк Пушкина. На деревьях мужчина устанавливает самодельную конструкцию в виде трехлитровой банки, куда насыпает корм и, скорее всего, что-то туда подмешивает, потому что бельчонок съедает корм и засыпает, а мужчина забирает банку со спящим животным и куда-то отвозит», – пишут авторы канала.

Впрочем, истории этой верят далеко не все южноуральцы: многие уверены, что это – очередная «городская легенда». Если бы «охотник на белок», действительно, существовал, то никто бы не помешал сфотографировать его и госномера автомобиля и передать снимки в министерство экологии Челябинской области для разбирательства, уверяют «агностики».

Челябинск, Виктор Елисеев

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