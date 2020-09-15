Дети из деревни под Чебаркулем ежедневно рискуют жизнью, чтобы добраться до школы

Суд обязал южноуральских чиновников организовать доставку учащихся в школу и обратно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля провело проверку исполнения законодательства об образовании в части организации транспортного обеспечения учащихся из деревни Кугалы.

«Установлено, что доставка обучающихся в учебное заведение и обратно не осуществляется. При этом посадка и высадка школьников у деревни Кугалы осуществляется до железнодорожного полотна, дети вынуждены самостоятельно переходить через железнодорожные пути ЮУЖД, – рассказали представители прокуратуры. – Указанные обстоятельства не обеспечивают безопасность дорожного движения, что влечет за собой угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних».

Между тем, транспортное обеспечение учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений является установленной законом обязанностью, при несоблюдении которой не будет обеспечено конституционное право несовершеннолетних на получение образования, напомнили в надзорном ведомстве.

Однако дети из деревни Кугалы, проходящие обучение в МОУ «Шахматовская СОШ», не имеют предусмотренной законом возможности бесплатной перевозки к месту обучения и обратно, констатировали в прокуратуре.

Прокурор Чебаркуля обратился в суд с требованием возложить на управление образования администрации Чебаркульского района обязанность организовать бесплатную, отвечающую требованиям безопасности перевозку учащихся до образовательного учреждения и обратно.

Чебаркульским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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