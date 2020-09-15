На Южном Урале умерли еще пять зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлены 77 новых случаев коронавирусной инфекции, 5 из них – школьники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предписанию Роспотребнадзора по-прежнему закрыты 4 класса.

Региональный минздрав сообщил о еще пяти умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса умер 84-летний мужчина, у остальных инфекция была сопутствующей, а причиной смерти стали хронические заболевания.

Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлен 15 тысяч 532 инфицированных, 430 из них скончались. Непосредственно от ковида – 112.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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