На Южном Урале умерли еще пять зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлены 77 новых случаев коронавирусной инфекции, 5 из них – школьники.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предписанию Роспотребнадзора по-прежнему закрыты 4 класса.
Региональный минздрав сообщил о еще пяти умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса умер 84-летний мужчина, у остальных инфекция была сопутствующей, а причиной смерти стали хронические заболевания.
Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлен 15 тысяч 532 инфицированных, 430 из них скончались. Непосредственно от ковида – 112.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 15.09.20
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