Стая бродячих псов напала на маленькую девочку в Златоусте

Бродячие собаки напали на шестилетнюю девочку в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел прямо у дома, где жила шестилетняя девочка. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль» в Златоусте.

К общественникам обратилась бабушка пострадавшего ребенка. По словам женщины, собаки напали на девочку после возвращения из детского сада на Кусинском шоссе, 10а. Оказалось, что целую свору псов прикормили местные жители. Собаки облюбовали двор и нападают на тех, кто им не нравится.

Проблема безнадзорных животных остро стоит в Златоусте уже не первый год, напоминают городские активисты. При этом каких-либо внятных действий, направленных на ее решение, чиновники не предпринимают.

«В Златоусте не меняется ситуация с количеством безнадзорных собак, не решена проблема приюта, а вольеры для собак, купленные на бюджетные деньги, оказались на свалке. Собак не кастрируют, не стерилизуют, они продолжают размножаться и нападают на людей при полном бездействии соответствующих служб. Как бы не было жалко собак, они не должны нападать на детей», – подчеркивает представитель «Гражданского патруля».

Общественники обратились в прокуратуру Златоуста с просьбой провести проверку по факту халатного отношения к своим обязанностям ответственных лиц администрации Златоуста, а также обязать мэрию отловить безнадзорных собак в течении 2 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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