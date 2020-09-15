Стали известны самые опасные для школьников города Южного Урала

Общественники назвали города Челябинской области с самыми опасными школьными маршрутами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, по предварительным итогам мониторинга общественной организации, проведенного в рамках всероссийской акции «Дорога в школу», в число лидеров антирейтинга по организации безопасности на пути следования детей в образовательные учреждения в регионе вошли Челябинск, Копейск и Златоуст.

В рамках сбора данных общественники уделили внимание наличию оборудованных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, предупреждающих знаков, светофоров и безопасных выходов на проезжую часть, а также освещенности пути и качеству объектов дорожного хозяйства и благоустройства.

Златоуст отличается плохим качеством дорог в целом. «Ямы, выбоины, трещины – это одна из ключевых рисковых составляющих для пешеходов-школьников, поскольку такое состояние дорог является основной причиной ДТП. Второй проблемой городских школьных маршрутов являются неорганизованные места парковок: автомобили повсеместно припаркованы вблизи пешеходных переходов, закрывая собой треугольник видимости, либо располагаются прямо на тротуарах, полностью перекрывая путь для пешеходов», – перечисляют эксперты.

Аналогичная проблема характерна и для Челябинска. Водители машин паркуются на тротуарах, либо площадках вблизи парковок без соблюдения условий для свободного прохода, чем вынуждают маленьких пешеходов выходить на проезжую часть, отмечают общественники. Такая ситуация ежедневно возникает на улице Российская 23, где тротуар после очередного ремонта был укорочен – не доведен до проезжей части, и на месте его отсутствия образовалась стихийная парковка. В итоге детям осталось лишь выходить на дорогу и трамвайные пути в месте опасного разворота трамвая.

Общественники призвали власти Челябинска, Копейска и Златоуста обезопасить школьные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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