Суд над экс-мэром Челябинска начнется через неделю

В Челябинске назвали дату начала судебного процесса над бывшим главой города Евгением Тефтелевым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-мэра Евгения Тефтелева 22 сентября.

По данным следствия, в 2015 – 2019 годах обвиняемый вместе с подельником получил частями взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество Тефтелева на сумму более 60 млн рублей.

Экс-чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение, в связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

При этом в досудебном соглашении Евгений Тефтелев пообещал дать следствию показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, директора ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой, действующего мэра Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.

Так, экс-глава областного центра намерен был дать показания о завышении стоимости консультационных услуг по проекту строительства конгресс-холла «Крылья» в договоре, заключенном по инициативе Натальи Салеевой. Что касается Натальи Котовой и Петра Конарева, речь, среди прочего, шла о проекте благоустройства набережной реки Миасс.

А в августе этого года сканы самого ходатайства и копии протоколов с подробными показаниями против Котовой и Конарева появились в социальных сетях. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Инициатором возбуждения уголовного дела стал прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Следователям предстоит выяснить, кто способствовал публикации документов.

Что касается самого судебного процесса, многие эксперты отмечают, что его продолжительность будет напрямую зависеть от того, заинтересовали ли «силовиков» данные экс-чиновником показания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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