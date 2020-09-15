Глава Тракторозаводского района Челябинска ушла в отставку

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова официально сменила работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, Галина Гаврилова официально подала в отставку.

О грядущей смене руководства Тракторозаводского района было известно еще летом нынешнего года. Тогда же заместителей Гавриловой был назначен Юрий Кузнецов. В кулуарах мэрии именно его называли новым руководителем района.

Сегодня информацию об отставке Гавриловой подтвердили официально.

«Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова с завтрашнего дня будет работать заместителем главы Центрального района. Исполняет полномочия главы Тракторозаводского Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем главы Тракторозаводского района», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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