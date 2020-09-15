Сотрудников колонии-поселения наказали за побег заключенного

Должностные лица колонии-поселения в Челябинской области привлечены к ответственности за побег осужденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, к этому привела проверка по факту совершения осужденным побега из мест лишения свободы.

Установлено, что из колонии-поселения №7 ГУФСИН России по Челябинской области, расположенной в Миассе, 15 июля этого года сбежал заключенный, осужденный за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей. Вечером мужчина, воспользовавшись невнимательностью ответственных сотрудников, перемахнул через ограду и скрылся. В тот же день его задержали в поселке Нижний Атлян.

«В ходе проверки по данному факту со стороны должностных лиц администрации исправительного учреждения установлены нарушения законов, регламентирующих обеспечение режима в исправительном учреждении. Имея информацию о намерениях осужденного совершить побег, должностными лицами колонии-поселения отсутствие осужденного своевременно не выявлено», – рассказали представители надзорного ведомства.

По данному факту прокуратурой начальнику ФКУ «Колония-поселение №7 ГУФСИН России по Челябинской области» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выработаны меры по усилению надзора за осужденными, в том числе при выводе их на работы за пределы учреждения, 5 должностных лиц учреждения привлечены к ответственности.

Кроме того, по факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ (побег). В настоящее время дело передано в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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