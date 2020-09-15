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Вторник, 15 сентября 2020, 16:47 мск

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Челябинские медики вновь не получили «путинскую» доплату за коронавирус

Сотрудники челябинских больниц снова пожаловались на задержку «ковидных» выплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередной задержке выплат за работу с коронавирусными больными рассказали работники станции скорой медицинской помощи Челябинска.

По словам медиков, они все еще не получили доплату за август. В правительстве региона задержку объяснили тем, что деньги из федерального бюджета область получила лишь в минувшую пятницу. «Деньги из федерального бюджета пришли в минфин только в пятницу, 11-го числа. В понедельник, 14 сентября, собрали соглашения и сразу начали отправлять деньги в территории, – цитирует 74.ru вице-губернатора Ирину Гехт. – Область уже получает выплаты, а в городе всегда чуть дольше – надо все централизовать. 16-17 сентября все доплаты должны быть доведены до сотрудников».

Однако, медработники из глубинки тоже заявляют, что не получили доплаты. «Я в области, тоже не получила!" – пишет в комментариях жительница региона.

«А минфин с минздравом свои премии уже получили?" – интересуется еще один южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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