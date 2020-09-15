В Миассе бизнес-леди припрятала 17 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Миассе сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму более двух миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 39-летнюю жительницу Миасса, управлявшую автомобилем «Шевроле», остановил пост ГИБДД. При досмотре машины полицейские обнаружили несколько коробок с контрафактными сигаретами.

В ходе дальнейшей работы оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в гаражном боксе, принадлежащем задержанной, изъяли аналогичную немаркированную табачную продукцию. Стражи порядка конфисковали более 16 тысяч 900 пачек табака на сумму более двух миллионов рублей. Хозяйка контрафакта является индивидуальным предпринимателем и собиралась продать сигареты через собственные торговые точки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших реализацию немаркированного табака.

Челябинск, Виктор Елисеев

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