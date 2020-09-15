Медики рассказали, у скольких челябинцев мог сформироваться иммунитет к коронавирусу

Каждый десятый челябинец, сдавший анализ на антитела к коронавирусу, получил положительный результат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Инвитро», за первые 4 месяца массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в исследовании приняли участие 17,5 тысячи челябинцев. Всего на территории России с начала тестирования в мае 2020 года к середине августа выполнено более 680 тысяч исследований.

Положительные результаты теста на антитела класса G (IgG), говорящие о формировании иммунного ответа, получены накопительным итогом у 16,9% россиян, прошедших исследование. Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом. «Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной коронавирусной инфекции», – говорят исследователи.

Процент положительных результатов тестов на антитела класса G к SARS-CoV-2 отличается в разных регионах. Например, в Москве, где с мая 2020 года по настоящее время тестирование прошли более 178 тысяч человек, накопительным итогом выявлено 15,2% положительных результатов. В Челябинске положительные результаты дали 9,1%.

При этом если в мае антитела выявили у 2,7%, то, к примеру, 14 сентября из 115 сдавших анализ положительный результат был у каждого пятого челябинца (21,7%). Впрочем, в отдельные дни возможность иммунного ответа медики фиксировали у более чем 29% участников исследований.

Что касается возрастного состава, то чаще всего антитела выявляются у южноуральцев 18-45 лет (59% положительных результатов анализа). Еще 33% – у горожан в возрасте 45-65 лет. При этом склонность к формированию иммунитета в большей степени выражена у женщин (67%). Интересно, что представительницы «слабого пола» в возрастной категории 45-65 лет также в большей степени способны противостоять коронавирусу, нежели мужчины: 35% против 28%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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