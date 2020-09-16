Прокуратура подтвердила факты вымогательства со стороны руководства челябинских школ

Прокуратура подтвердила факты принудительного сбора денег и саженцев в челябинских школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам мониторинга средств массовой информации прокурорам Калининского, Металлургического и Центрального районов Челябинска было поручено проведение проверок законности привлечения и расходования средств родителей учеников МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №104», МБОУ «СОШ №71» и МАОУ «Многопрофильный лицей №148».

В ходе проверок в лицее №148 были подтверждены факты принудительного сбора денег с родителей учеников в качестве «добровольных пожертвований», которые использовались школой на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе на приобретение рециркуляторов, необходимых для противодействия новой коронавирусной инфекции.

«В школе №71 организован сбор саженцев с родителей учеников в целях компенсационной посадки зеленых насаждений на территории образовательного учреждения, в связи с чем фактически на родителей возложено оказание школе материальной помощи», – подтверждают еще один факт в надзорном ведомстве.

Что касается МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №104», здесь учащиеся не были обеспечены необходимым количеством учебников по основным образовательным предметам (история, литература).

В связи с выявленными нарушениями главе Челябинска, председателю комитета по делам образования города внесены представления об устранении законодательства об образовании.

Кроме того, руководителю МАОУ «Многопрофильный лицей №148 г. Челябинска» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона об образовании при привлечении средств добровольных пожертвований, в отношении директора МБОУ «СОШ №71» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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