Топ-менеджерам «рыбного» МУП в Челябинской области огласили приговор за хищение продукции

В Кунашакском районе вынесен приговор в отношении директора и главного бухгалтера муниципального предприятия за хищение продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд признал бывшего директора и главного бухгалтера МУП «Балык» виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
Установлено, что южноуральцы, являясь работниками муниципального предприятия, занимающегося разведением, выловом и продажей рыбы карповых и сиговых пород, продали часть продукции предприятия без сопроводительных документов. Вырученные от продажи 2 миллиона рублей ушлые руководители поделили между собой.
Суд приговорил экс-директора предприятия к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, главный бухгалтер осуждена к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.09.20
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