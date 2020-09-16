Топ-менеджерам «рыбного» МУП в Челябинской области огласили приговор за хищение продукции

В Кунашакском районе вынесен приговор в отношении директора и главного бухгалтера муниципального предприятия за хищение продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд признал бывшего директора и главного бухгалтера МУП «Балык» виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что южноуральцы, являясь работниками муниципального предприятия, занимающегося разведением, выловом и продажей рыбы карповых и сиговых пород, продали часть продукции предприятия без сопроводительных документов. Вырученные от продажи 2 миллиона рублей ушлые руководители поделили между собой.

Суд приговорил экс-директора предприятия к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, главный бухгалтер осуждена к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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