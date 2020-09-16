На Южном Урале от коронавируса умерли две женщины

В Челябинской области за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 7 школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предписанию Роспотребнадзора закрыт 1 класс.

Региональный минздрав сообщил о четырех умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались женщины 53 и 80 лет. Еще у двух пациенток (82 и 88 лет) инфекция была сопутствующей, а причиной смерти стали хронические заболевания.

Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 15 тысяч 611 инфицированных. 434 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 114.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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