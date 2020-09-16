В Челябинске не могут привести в порядок ковидный госпиталь, пациенты в шоке

Жительница Челябинска, попавшая в клинику с ковидной пневмонией, пришла в ужас от состояния помещений и питания в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщине было с чем сравнивать: в январе этого года она попала в ГКБ №2 с двусторонней внебольничной вирусно-бактериальной пневмонией. ИВЛ, реанимация – всего челябинка провела в клинике больше 40 дней, и жалоб ни на лечение, ни на питание не было.

Но в сентябре горожанка слегла уже с ковидной пневмонией, оказавшись в ГКБ №9. 6 сентября ее госпитализировали в корпус №14, где был развернут ковидный госпиталь. А медучреждении женщина испытала шок. По ее словам, палаты здесь находятся в плачевном состоянии, стены требуют ремонта. Особое впечатление на пациентов производит туалет с унитазом, подпираемым кирпичами: понятно, что сесть на него никто не решается. Причем туалет – один на весь этаж.

Нет в корпусе и горячей воды, сетует челябинка. Зато полным ходом идет благоустройство больничного скверика, возмущается пациентка.

Отдельная тема – госпитальное питание. «Кормят отвратительно, на свиноферме лучше будет. Есть невозможно. В обед еще суп похлебать можно, остальное даже не открыть – воняет, – цитирует 74.ru горожанку. – А ведь в лечении применяются такие жесткие антибиотики, поэтому должно быть нормальное питание».

Интересно, что на «ковидный» корпус ГКБ №9 жаловались и ранее. Многие пациенты ужасались состоянию палат. В руководстве медучреждения признают, что ситуация в корпусе достаточно плачевная. Ремонт в корпусе был запланирован на этот году, уверяют в больнице. Но грянула пандемия COVID-19, пришлось в срочном порядке переоборудовать его под ковидную базу. Успели лишь подвести кислород, обустроить шлюзы для ИВЛ и прочее.

Вместе с тем, все необходимые санитарно-эпидемиологические требования в корпусе соблюдаются, настаивают представители клиники. Отвергают в ГКБ №9 и обвинения в плохом питании. По словам медиков, оно полностью отвечает специфическим требованиям к лечебному питанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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