Уральские металлурги заставили дроны контролировать качество металлолома

Квадрокоптеры помогли ММК сэкономить более 100 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на участке внешней приемки копрового цеха ММК реализован проект по использованию квадрокоптеров при приемке поступающего металлического лома.

Копровый цех комбината является центром поступления металлолома с промплощадки, а также из других городов России и СНГ. Использование квадрокоптеров позволяет специалистам цеха и участка внешней приемки получить документальное подтверждение наличия мусора в металлическом ломе при выгрузке из транспортного средства.

До того, как появились квадрокоптеры, контроль выгрузки производился в «ручном» режиме. Чтобы узнать, что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических включений присутствует в ломе, специалисты участка внешней приемки вместе с представителями копрового цеха находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию с фотоаппаратов.

Для того чтобы упростить этот процесс, в прошлом году в рамках программы цифровизации ММК закупил квадрокоптеры (на сегодняшний день используется восемь единиц). Эти устройства просты в управлении, вместе с тем оснащены различными интеллектуальными системами. Они могут обнаруживать и облетать препятствия, работать в режиме видео- и фотосъемки.

Задача дрона – «зависнуть» над вагоном и зафиксировать его содержимое. В дальнейшем вся информация выгружается на автоматическое рабочее место оператора-контролера, который определяет, соответствует ли данный вид лома заявленному поставщиком. При наличии мусора, различных неприемлемых включений эта информация, документально подтвержденная посредством фото- или видеофиксации, поступает в личный кабинет контрагента. В дальнейшем ПАО «ММК» оплату за мусор поставщику не производит.

Некондиционный лом либо возвращается поставщику, либо, по договоренности с поставщиком, цена данной партии металлического лома снижается для приведения в соответствие с более низкой ценовой группой. Это также приводит к существенной экономии средств.

С мая текущего года, когда проект вступил в активную фазу, ММК посредством отбраковки мусора, возврата лома или перевода его в другую ценовую группу не оплатил заявленный поставщиком лом на сумму более 100 миллионов рублей. В мае экономия составила 34,56 млн рублей, в июне – 22,3 млн рублей, в июле – 47,7 млн рублей.

Большое значение имеют и аспекты, связанные с промышленной безопасностью. За счет того, что контролер, управляющий коптером, находится вне опасной зоны выгрузки, использование дронов обеспечивает безопасное выполнение работ.

В ближайшее время на комбинат должны поступить еще два квадрокоптера, после чего проект можно будет считать окончательно завершенным. Необходимо отметить, что данные дроны используются не только для приемки лома, но и для других целей, в частности для мониторинга строящихся объектов ПАО «ММК».

Проекты цифровой трансформации, подобные использованию квадрокоптеров на приемке металлического сырья, неизменно демонстрируют свою высокую эффективность. Цифровые проекты, реализуемые в рамках стратегической инициативы ПАО «ММК» «Индустрия 4.0», существенно повышают операционную и функциональную эффективность предприятия, обеспечивают рост производительности труда, а также способствуют большей безопасности сотрудников и увеличивают эффективность их деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.20

Синоптики рассказали, кого сегодня зальет на Южном Урале. / В Челябинске не могут привести в порядок ковидный госпиталь, пациенты в шоке. / На Южном Урале от коронавируса умерли две женщины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»