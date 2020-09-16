Посетительница пыталась пронести в челябинскую колонию полсотни телефонов и 10 литров алкоголя

В ИК-10 в Челябинской области пресекли попытку проноса большой партии средств мобильной связи и алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, сотрудники колонии обнаружили запрещенные «подарки» в ходе досмотра личных вещей одной из посетительниц.

«У женщины, прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных, была обнаружена крупная партия запрещенных к использованию на территории режимного учреждения предметов. В принадлежащей ей дорожной сумке находились: 54 мобильных телефона, порядка 40 комплектующих к ним (зарядные устройства и беспроводные наушники), 9 сим-карт, а также более 10 литров со спиртосодержащей жидкостью», – рассказали в пресс-службе ведомства.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания). Женщине грозит от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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