В Челябинской области начинается отопительный сезон, пока только в соцсфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер поручил начать подачу тепла в детские сады, школы, медучреждения и другие социальные объекты.

Что же касается жилого сектора, то здесь все завит о температурного режима. Обычно тепло включат, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение нескольких дней не превышает +8 градусов Цельсия. Главам муниципалитетов запрещено уходить в отпуск, пока тепло не поступит в каждый дом.

Отметим, что к концу недели на Южном Урале ожидается потепление: например, в Челябинске в субботу воздух может прогреться до +17 градусов, а в следующие выходные – до +18.

Челябинск, Павел Зварзин

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