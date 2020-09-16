В Челябинской области канализацию сливали на участке рядом с детдомом

В Саткинском районе участок рядом с домом-интернатом превратили в зловонное болото.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской прокурор потребовал от администрации Бакала поставить на учет бесхозяйный участок канализационного коллектора.

Ранее в ходе проверки было установлено, что вблизи территории муниципального казенного образовательного учреждения «Детский дом-школа города Бакала» на участок и далее в ручей сбрасываются канализационные стоки.

Сотрудники прокураторы выяснили, что участок коллектора от здания канализационной насосной станции «Интернат» до коллектора по улице Партизанской города Бакал в собственности муниципального образования, иных органов, организаций и предприятий не находится, то есть является бесхозяйным.

«С апреля 2020 года и по настоящее время допускается выброс канализационных стоков на указанный рельеф местности, что приводит к загрязнению земельного участка, расположенного в непосредственной близости от ручья», – констатировали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки городской прокуратурой главе Бакальского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Поскольку по результатам рассмотрения представления органом местного самоуправления бесхозяйная недвижимая вещь на учет фактически не поставлена, городской прокуратурой в суд направлено заявление об обязании администрации Бакала принять предусмотренные законом меры по постановке на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, в качестве бесхозяйного имущества участок коллектора от здания канализационной насосной станции «Интернат» до коллектора по улице Партизанской города Бакал.

Заявление находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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