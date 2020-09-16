Мэрия Челябинска отдала еще один контракт на десятки миллионов исправительной колонии

На опасном перекрестке по дороге в аэропорт «Челябинск» установили огромный и бесполезный медиаэкран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска продолжает отдавать бюджетные деньги ИК-2 без конкурса, чтобы та занималась благоустройством города. Об этом рассказал координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

«Вчера правительственные СМИ распространили видеоролик о том, что около аэропорта, на кольце, установили большой медиаэкран, на котором будут транслироваться какие-то ролики, – рассказал горожанин. – Причем медиаэкран установлен в самом аварийно опасном месте. Потому что кольцо – это перекресток непрерывного движения, где люди должны быть предельно сконцентрированы: смотря, пропускают, едут. Непрерывно, не стоят на светофоре. И непонятно, насколько это решение было согласовано с архитектурой города или с ГИБДД».

Урбанисты решили найти, кто установил этот экран, и во сколько это обошлось челябинцам. И нашли закупку от 25 декабря 2019 года, где управление дорожного хозяйства отдает ИК-2 контракт на 84,6 миллиона рублей на благоустройство дороги в сторону аэропорта. Без конкурса. С предоплатой в 85%.

«Там была строка «работы по усовершенствованию инфраструктуры населенных пунктов (работы электромонтажные)" – на 40 миллионов рублей. И потом мы только в закупках самой тюрьмы (ИК №2) нашли уже на тендерной площадке контракт на установку медиаэкрана площадью 504 квадратных метра, который взяла компания из Новосибирска за 37 миллионов рублей. Получается: город отдает контракты тюрьме без конкурса, а та ищет поставщиков дальше, на свободном рынке. Вопрос: почему этого не может делать город сам? Почему деньги нужно переводить через тюрьму? Наши, бюджетные деньги», – возмущается общественник.

При этом исправительное учреждение еще и неплохо зарабатывает, практически ничего не делая. Так, от этого контракта ИК-2 получила почти 3 миллиона рублей. Просто за то, что провела тендер. Впрочем, это далеко не первый такой случай.

Например, в 2019 году администрация Центрального района заказала снос и монтаж ограды вокруг Алого поля за 35 миллионов рублей у исправительной колонии №2. Та, в свою очередь, перезаказала эти работы на свободном рынке, заключив контракт по значительно меньшей цене. Общественники пытались обжаловать разбазаривание бюджетных средств в надзорных органах. Но в ответ получили: да, действительно, это было нарушение, но так как работы уже выполнены, то ничего уже сделать нельзя.

Главу района тогда оштрафовали на 50 тысяч рублей. Впрочем, это не напугало чиновников. «Махинации с тюрьмой продолжаются, – возмущается челябинец. – Челябинская администрация должна объяснить, почему она имеет такие тесные отношения с исправительными колониями».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.20

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