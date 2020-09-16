Челябинские экологи добились отмены решения об изменении границ городского бора

Суд отменил решение об изменении границ Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Второй апелляционный суд. О повороте в истории вокруг Челябинского городского бора сообщил эколог Андрей Талевлин на своей странице в социальных сетях.

«Победа! Второй апелляционный суд отменил решение Челябинского областного суда об изменении границ Челябинского городского бора. Суду очень не понравился способ «изменения» границ и вольность региональных законодателей», – рассказал общественник.

Напомним, острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяли чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительство центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Видимо, депутаты сочли, что забрать 4,2 гектара в одном месте, а в другом – добавить 50 гектаров – вполне приемлемый компромисс. Но компромисс рождается лишь в ходе взаимоуважительной дискуссии. В этом же случае налицо оказалось грубое пренебрежение обеспокоенностью горожан и желание настоять на своем вопреки общественным настроениям. В результате экоактивисты обратились в суд с требованием вернуть в состав памятника природы исключенный участок. Оговорившись, что против включения в границы ООПТ урочища Монахи никаких возражений у них нет.

Однако сначала районный, а затем и Челябинской областной суд встали на сторону парламентариев. Между тем, 19 мая депутаты городской Думы в ходе заседания комиссий одобрили изменения градостроительной документации, позволяющие начать строительство нового комплекса детской больницы в городском бору.

И вот – новый поворот в истории. Второй апелляционный суд не только отменил решение Челябинского областного суда об отказе в апелляции, но и постановил новое решение – об отмене принятого Законодательным собранием Челябинской области документа, изменившего границы городского бора. «К сожалению, некомпетентность чиновников не позволила включить в памятник природы новые территории (Монахи и часть поймы Миасса). Суд полностью отменил постановление ЗСО от 26 декабря 2019 года», – посетовал Андрей Талевлин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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