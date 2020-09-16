Челябинца отправили на принудительные работы за любовь к громкой музыке

За нарушение «закона о тишине» челябинца приговорили к 270 часам принудительных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, неоплаченные штрафы за нарушение регионального закона об административных правонарушениях обернулись для меломана обязательными работами.

В отношении челябинца, любителя коротать ночи в компании друзей под громкую музыку, в Центральном отделении судебных приставов Челябинска велось шесть исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных ему за нарушение так называемого «закона о тишине» (статья 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»).

Молодой человек буквально терроризировал соседей по многоквартирному дому. Пьяные компании и громкая музыка длительное время нарушали ночной покой жителей многоэтажки. Люди неоднократно обращались в полицию, правоохранители в отношении меломана составляли протоколы, по которым суд назначал штрафы в размере трех тысяч рублей каждый. Но добровольно наказание не исполнялось, равно как и не менялось поведение громкого соседа.

В результате взысканием штрафов занялись судебные приставы. Как только стали поступать первые штрафы, судебные приставы вышли по адресу проживания мужчины, но дверь никто не открыл, проверка имущественного положения должника также не принесла плодов – официального трудоустройства у него не было, средства на счете отсутствовали. Но взыскание штрафов все-таки произошло – этому поспособствовал сам нарушитель.

В очередной раз проигнорировав требования соседей соблюдать тишину, он был доставлен полицейскими в участок. Остаток ночи он провел за решеткой, а утром его привезли к отделение судебных приставов.

Там в отношении нарушителя были составлены два протокола за нарушение сроков оплаты назначенных судом штрафов. В этот же день протоколы были рассмотрены в суде, где за каждое правонарушение должнику было назначено по 45 часов обязательных работ.

Все произошедшее с нарушителем – недослушанная музыка, брошенное застолье, ночь в полицейском участке, протоколы и суд, побудило его немедленно погасить все штрафы. Данные исполнительные производства окончены фактическим исполнением, обязательные работы также контролируются судебными приставами. Свою любовь к громкой музыке нарушитель отработает на благоустройстве города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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