Губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос сегодня рассматривался на заседании президиума Генерального совета партии. Члены президиума поддержали назначение Текслера единогласно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.09.20

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