В Челябинской области на крупном предприятии погиб рабочий

В Сатке погиб сотрудник группы «Магнезит».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в среду, 16 сентября, в первой половине дня на шахте «Магнезитовая», входящей в состав Группы «Магнезит».

В 10:20 в очистное пространство выработки упала погрузочно-доставочная машина (ПДМ). Как сообщает «Саткинский рабочий», в результате погиб 48-летний машинист ПДМ.

По факту ЧП ведется расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.20

Управление временем: эксперт назвала три навыка, которые нужны ребенку для получения работы в будущем. / Эксперты: Россия будет делать ставку на привлечение иностранной рабочей силы. / В Челябинске завершено следствие в отношении подельника бывшего мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»