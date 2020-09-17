На Южном Урале коронавирусом заразились еще семь школьников

В Челябинской области продолжает расти число больных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 17 сентября в регионе подтверждены 15691 случай заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 7 человек). Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям коронавирусной инфекции – 1.

Больных COVID-19 – 2900 человек.

За прошедшие сутки выписаны 68 человек. Всего 12311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 5 человек. Все – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.20

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