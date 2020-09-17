Южноуральский омбудсмен вмешалась в дискуссию о внешнем виде школьников

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области заявила, что администрация школы не может контролировать внешний вид учащихся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школьники имеют право ходить на занятия с крашеными волосами и ногтями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Поступил вопрос – соответствует ли закону запрет директора школы ходить в школу с розовыми волосами, – написала омбудсмен на своей странице в социальных сетях. – И не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе – это нарушение прав человека! И это морально, психологически и этически неправильно – ломать индивидуальность нельзя! Вернусь из Москвы, напишу письмо в министерство образования области и попрошу довести до сведения директоров образовательных учреждений мнение УПЧ по данному вопросу».

Пост Юлии Сударенко вызвал оживленную полемику. И хотя большинство комментаторов поддержали автора, были и те, кто высказал иную точку зрения. «Не могу с вами согласиться, к сожалению, – написала одна из оппоненток омбудсмена. – По закону об образовании школа не только обязана давать образование, но и воспитывать. Именно в рамках этих обязанностей школа имеет право требовать соблюдать определенный внешний вид в пределах школы, то есть на уроках. За пределами школы воспитанием занимаются родители и могут разрешать все, что угодно. Если мы не будем должным образом уделять внимание воспитанию наших детей, то последующее поколение будет еще меньше чтить те нормы морали и нравственности, что ценны нам».

Ряд же комментаторов поддержали уполномоченную по правам человека не столько в рамках дискуссии о внешнем виде, сколько из протеста относительно перераспределения приоритетов руководства образовательных организаций. «Печально, что школы чаще лезут в личное пространство учащихся, чем заботятся о качестве школьного процесса», – отметила одна из комментаторов.

Так или иначе, г-жа Сударенко вмешалась в давнюю дискуссию о том, как должны выглядеть учащиеся школ. Правда, вряд ли омбудсмен понимает, какой сложной и неоднозначной темы коснулась. Ведь цвет волос – далеко не единственный и отнюдь не самый главный аспект спора. Хотя и его можно распространить и углубить. Например, считает ли уполномоченный по правам человек, что красить волосы (и упомянутые вкупе с ними в посте г-жи Сударенко ногти) в любые цвета могут не только девочки, но и мальчики? И вправе ли учащиеся приходить в школу с тем же «ирокезом» или другими своеобразными прическами?

Но главное – что же теперь делать с многострадальной школьной формой? Ведь в том или ином виде на «форме» настаивают практически все образовательные учреждения, даже если речь идет просто об отказе от использования ярких цветов и излишне откровенных нарядов. Означает ли пост омбудсмена, что и против использования школьной формы в любом виде она столь же твердо намерена возражать?

Между тем, на необходимости школьной формы настаивает не только министерство образования и науки Челябинской области. Но и, страшно подумать, сам президент России Владимир Путин также несколько лет назад высказался в поддержку этого. Так что у Юлии Сударенко открываются богатые перспективы борьбы за утверждение индивидуальности школьника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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