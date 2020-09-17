В Челябинской области огласили официальные итоги выборов в заксобрание

Избирательная комиссия Челябинской области озвучила официальные результаты выборов в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выборы в Законодательное собрание Челябинской области седьмого созыва признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель избиркома Сергей Обертас.

По партийным спискам в новый состав регионального парламента проходят представители шести партий: 15 мандатов получила «Единая Россия», 5 – «Справедливая Россия», по 4 – КПРФ и ЛДПР, 2 – Партия пенсионеров и 1 – партия «Зеленая альтернатива».

Победы в одномандатных округах одержали представители «Единой России» (28) и «Справедливой России» (2).

Таким образом, «партия власти» будет контролировать почти три четверти состава регионального парламента (43 кресла), второй по численности, как и в предыдущем созыве, остается фракция СР, нарастившая число депутатов до 7 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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