На Южном Урале полицейские сняли с электрички подростков-зацеперов

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали подростков-нарушителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУ ЛУ МВД на транспорте, днем 13 сентября в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления полиции поступило сообщение о том, что на станции Чебаркуль двое подростков, удерживаясь на выступе последнего вагона электропоезда «Челябинск – Миасс», совершают поездку в сторону станции Кисегач.

Прибывшие на станцию Кисегач транспортные полицейские установили, что молодые люди на подъезде к остановке спрыгнули с подножки и скрылись в лесу.

Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых установили личности несовершеннолетних нарушителей. Ими оказались двое жителей города Чебаркуля, 2004 и 2005 годов рождения – студент первого курса одного из городских колледжей и ученик 9 класса средней школы.

Со слов самих нарушителей, в тот день они решили ехать в Миасс к подруге студента. Денег на билеты у них не было, и подростки, зацепившись за технические выступы последнего вагона электрички, проехали несколько остановок, не осознавая, что таким способом проезда подвергают свои жизнь и здоровье опасности. По прибытии состава на станцию Кисегач их заметили железнодорожники, поэтому молодые люди спрыгнули с вагона и убежали.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели с нарушителями и их родителями беседу о правилах безопасности на объектах транспорта, объяснив, что подобные развлечения на железной дороге могут привести к тяжелым последствиям.

За проезд в неприспособленном для этого месте 16-летний студент привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ; родители 15-летнего школьника привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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