Златоуст оказался на грани наводнения

Из-за сильных дождей в Златоусте под угрозой подтопления оказался частный сектор.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в результате выпадения большого количества осадков произошло увеличение сброса воды на Большом Тесменском водохранилище на территории Златоуста.

По состоянию на 02:05 четверга, 17 сентября, поднялся уровень воды в реке Тесьма до 130 см (при критическом уровне 150 см). В целях недопущения подтопления частных жилых домов приняты превентивные меры.

Организована работа трех постов наблюдения от 45-й и 8-й пожарно-спасательных частей 1-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Челябинской области. Ведется контроль фактического уровня воды и сбросных показателей трех водохранилищ Златоуста.

В готовности пункты временного размещения на базе одной из школ по адресу: г. Златоуст, ул. Аносова, 129 (вместимость 150 человек). Проведено оповещение населения о складывающейся обстановке. На месте организована работа межведомственного оперативного штаба под руководством главы города.

Всего в данной работе задействовано 27 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС – 14 человек и 4 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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