Первый вице-губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Ближайший соратник южноуральского губернатора ушел на самоизоляцию из-за болезни супруги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у жены первого вице-губернатора Челябинской области Виктора Мамина выявили COVID-19.

Супруга второго по значению чиновника Южного Урала находится в больнице, сам первый замгубернатора и их сын – на самоизоляции. Виктор Мамин работает дистанционно.

Эту информацию подтверждает пресс-служба регионального кабинета министров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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