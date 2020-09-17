В Челябинске маршрутчик избил пассажира из-за замечания

Водитель маршрутного такси набросился на челябинца из-за сделанного ему замечания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 сентября, на остановке «Уральский привоз» на Троицком тракте в Советском районе Челябинска.

«Водитель кричал на женщин, чтобы они проходили дальше, и при этом матерился, – цитирует 74.ru пострадавшего. – Я сделал ему замечание, а когда начал выходить из маршрутки, он выскочил из-за руля и ударил меня в лицо – разбил нос и подбил глаз. Все это произошло на глазах у пассажиров».

По словам челябинца, получив удар, он брызнул в лицо машртучику из баллончика для самообороны. Тот попытался уехать, но остановился, проехав несколько метров. Пострадавшему оказали первую помощь в ближайшем магазине, после чего тот вызвал полицию и скорую медицинскую помощь.

В отделе полиции Советского района подтвердили вызов на место конфликта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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