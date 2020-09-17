Крыши, дворы, проводка: Челябинск не вынес столкновения с ливнем

Челябинцы массово жалуются на протекающие потолки и затопленные дворы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многодневные дожди, обрушившиеся на Челябинск, выводят из строя электропроводку в жилых домах, топят квартиры и дворы. Социальные сети переполняют жалобы челябинцев на последствия обрушившихся на город ливней.

«Помогите, пожалуйста, решить проблему с тротуаром по улице Агалакова, 19, – пишут челябинцы в сообществе «А.Л. Текслер, помоги». – В сезон дождей и слякоти там невозможно пройти. По этому адресу находится школа №68, к которой невозможно пройти в непогоду из-за затопления тротуаров, вплоть до школьного крыльца! Школьники и родители вынуждены пробираться по деревянным качающимся поддонам! Ученики соскальзывают с них и мочат ноги ледяной водой. Обращения были направлены в администрацию Ленинского района и администрацию города Челябинска, ответ был – планируются работы, но так ничего и не сделано. Рядом со школьным двором есть продуктовый павильон и переулок во двор, там можно только плыть! А это основная дорога к школе, нигде обойти нельзя, так как с одной стороны проезжая часть, а с другой стороны школьный забор. Нам негде ходить!"

Топит жителей Челябинска и в собственных квартирах. «Помогите! Нас топит второй день! Челябинск, Горького, 66! Дожди второй день! Из розеток вода, электричества нет, везде искрит, потолки и стены бегут во всех комнатах! Обращались в управляющую компанию, реакции ноль! Везде говорят: Ждите! Ждать страшно, дети маленькие!" – буквально кричит в своем обращении горожанка.

На затопленный двор жалуются жители дома №86 по улице Гончаренко и дома №49 по улице Сталеваров в другом интернет-сообществе.

А жительница микрорайона «Парковый» рассказывает о затопленном лифте. Включит его обещают только после окончания ливней.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.20

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