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Четверг, 17 сентября 2020, 15:27 мск

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Нацпарк «Таганай» лишился двух переправ

Дождь смыл два моста на Таганае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посетителей национального парка «Таганай» предупредили о сложностях с посещением особо охраняемой территории.

Как уточнили в пресс-службе нацпарка, из-за сильных дождей были смыты Горбатый мост через реку Большая Тесьма и мост у Киалимского кордона.

Туристов просят учитывать появившиеся сложности и прокладывать свой маршрут только по Нижней тропе. Переправу на месте Горбатого моста планируют начать возводить лишь в конце месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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