В Магнитогорске во время аварии из маршрутки выпал пассажир

В Магнитогорске во время ДТП из окна маршрутного такси вывалился пассажир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около 8:00 на перекрестке улицы 50-летия Магнитки и проспекта Карла Маркса в Магнитогорске.

Автомобиль Hyundai Elantra при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу микроавтобусу «Луидор», перевозившему пассажиров по одному из городских маршрутов. Как пишет «Верстов.Инфо», в результате столкновения пострадал пассажир маршрутки. Судя по видео с камеры наблюдения, мужчина выпал из окна микроавтобуса.

Магнитогорец получил травму головы, ему назначили амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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