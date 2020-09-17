Челябинец-«единоросс» попал в десятку самых отъявленных прогульщиков в Госдуме

Депутат Госдумы Андрей Барышев вошел в десятку парламентариев, чаще всех прогуливающих заседания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список самых отъявленных прогульщиков опубликовал Центр политической конъюнктуры, при этом эксперты выделили как самых безответственных депутатов в Государственной Думе вообще, так и среди представителей каждого региона по отдельности.

«Одной из наиболее важных общих характеристик работы депутата является его посещаемость заседаний и участие в голосовании. Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, никак не обозначая позицию своих избирателей. Если он присутствует на заседании, но по каким-то причинам не голосует, он также не выполняет одну из своих функций», – поясняют принцип отбора исследователи.

В общефедеральном списке лидирует Игорь Лебедев от ЛДПР, пропустивший более 95% заседаний. Далее следуют Лариса Шойгу из «Единой России» (почти 83%) и ее однопартиец Виктор Игнатов (около 81%).

Попал в первую десятку прогульщиков и представитель Челябинской области – Андрей Барышев из «Единой России» (76,76% пропущенных заседаний).

Что касается депутатов-южноуральцев, то чаще остальных в работе Госдумы не принимали участия «единороссы». Среди них следом за Барышевым идут Олег Колесников (70,12%) и Василий Шишкоедов (61,47%). Замыкают региональную пятерку прогульщиков представители оппозиционных партий Валерий Гартунг из «Справедливой России» (48,06%) и Виталий Пашин из ЛДПР (40,53%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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