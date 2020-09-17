В Челябинске начали подключать к теплу детские сады и больницы

Челябинские социальные объекты начали подключать к теплу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в девяти детских садах и одной больнице города сегодня, 17 сентября, включено отопление. Теплоснабжающая организация подает ресурс по заявке руководителей учреждений, отмечают в городском управлении ЖКХ.

Напомним, сроки начала и окончания отопительного периода регламентируются постановлением правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому отопительный период стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов по шкале Цельсия в течение пяти дней подряд, а завершается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше этой отметки в течение пяти дней.

У детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений есть возможность получить отопление раньше старта отопительного сезона. Для этого руководителю учреждения необходимо обратиться в свою теплоснабжающую организацию с заявлением и подтвердить готовность объекта к приему теплоносителя.

Социальные учреждения, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, могут быть подключены к отоплению раньше срока только по решению, принятому на общедомовом собрании собственников МКД, технической готовности дома к приему тепла и поданной заявки от управляющей организации в адрес теплоснабжающей организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.20

«Если говорить примитивно, то нам просто врут»: эксперт оценил обещания правительства РФ о росте доходов населения. / Челябинец-«единоросс» попал в десятку самых отъявленных прогульщиков в Госдуме. / Усидит ли Лукашенко в президентском кресле?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»