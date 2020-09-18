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Пятница, 18 сентября 2020, 08:54 мск

Новости Челябинск

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Глава Пласта умер от коронавируса

Глава Пластовского муниципального района Челябинской области умер от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Неклюдов почувствовал себя плохо в конце августа, тест на коронавирус дал положительный результат.

Его госпитализировали в челябинскую больницу № 3. В ночь на 18 сентября Александр Неклюдов умер от ковидной пневмонии: у него была поражена большая часть легких.

Неклюдов Александр Васильевич возглавлял Пласт 35 лет – с 1985 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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