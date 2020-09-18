В Миассе осквернили памятник Ленину

В Миассе неизвестные снова осквернили памятник Ленину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на пятницу, 18 сентября, в Центральном парке Миасса. Об акте вандализма сообщил telegram-канал «Миасский пломбир».

Неизвестные облили памятник Ленину красной краской, написав на постаменте «Убийца». По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, по факту произошедшего полиция начала проверку.

Это уже не первое нападение на монумент. В марте 2015 года памятнику основателю советского государства надели на голову автомобильные покрышки и подожгли. Позднее выяснилось, что сделал это бездомный.

Напомним, 11 сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на варианты реиспользования мавзолея в случае захоронения тела Владимира Ленина, что вызвало острую дискуссию. Спустя три дня конкурс отменили, заявив о возрастающем давлении на руководство союза. При этом президент САР Николай Шумаков заявил, что решил «повременить» с конкурсом и пока не знает, будут ли предприниматься попытки пересмотреть функционал памятника архитектуры в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.20

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