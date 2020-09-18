Число больных коронавирусом южноуральцев вновь приблизилось к трем тысячам

В Челябинской области продолжает расти число больных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 18 сентября в регионе подтверждено 15769 случай заболевания COVID-19 (+ 78 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 2 человек). Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

Больных COVID-19 – 2947 человек.

За прошедшие сутки выписаны 28 человек. Всего 12339 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончалось 3 человека. Все – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий). Самому молодому из умерших было 48 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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