Челябинцы смогут увидеть оружие русских витязей и самураев

Исторический музей Южного Урала подготовил программу к Дню оружейника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного исторического музея Южного Урала, его сотрудники подготовили к Дню оружейника трехчасовую программу, которая познакомит зрителей с фрагментами истории оружия, начиная с первобытной эпохи.

В субботу, 19 сентября, в 13:00 и в 15:00 гостей праздника ждут тематические экскурсии в рамках постоянной экспозиции. Они познакомят с созданием и применением разных видов оружия.

Выставка образцов вооружения древнерусского периода будет действовать в Саду камней (эта открытая площадка расположена у западной башни музея). Экспонаты предоставил Парк исторической реконструкции «Гардарика». Среди них – реплики оружия русских витязей IX-XI веков, а также солдатское и казачье вооружение и амуниция гарнизона Уйской крепости образца 1763 года.

На этой площадке в 14:20 и в 15:20 состоятся обзорные экскурсии, а также небольшое театрализованное представление – битва витязя и хазарского воина.

С японским оружием, экипировкой и техниками боя познакомит гостей праздника Центр традиционных искусств «Кэндзикан». Его представители разместятся на уличной площадке «Открытый мир». В частности, зрителей познакомят с искусством иайдо и кюдо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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