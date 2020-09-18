В Челябинской области фельдшера наркодиспансера осудили за мухлеж с анализами на состояние опьянения

В Магнитогорске фельдшер наркологического диспансера осуждена за получение взяток и мошеннические действия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал горожанку виновной в мелком взяточничестве, служебном подлоге, мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также получении взятки.

Судом установлено, что женщина, работая в должности фельдшера-лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Областной наркологический диспансер», в ноябре-декабре 2018 года через посредников получила взятки в 14 тысяч и 10 тысяч рублей за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований и журнал учетной формы об отсутствии у двоих южноуральцев состояния опьянения на момент проведения медицинских освидетельствований.

Кроме того, в период с сентября 2018 по январь 2019 года медик выманила у троих водителей деньги, заявив, что может записать в официальные документы, что у тех не было состояния алкогольного опьянение на момент проведения анализа. Свои услуги она оценила, в общей сложности, в 58 тысяч рублей. Между тем, проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат.

Судом виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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