Челябинцев зовут привиться от гриппа в торговых центрах

Челябинцев приглашают на вакцинацию в торговые центры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, в торговых комплексах города вновь можно будет бесплатно привиться от гриппа. Дополнительно жителей столицы Южного Урала проконсультируют по заболеваниям респираторными вирусными инфекциями.

На прививку приглашают:

18 сентября 16:00 – 19:00 ТРК «Прииск» (пр. Победы, 325)

19 сентября 9:00 – 15:00 ТК «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64)

19 – 20 сентября 10:00 – 18:00 ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1-й этаж, центральный вход)

19 сентября 10:00 – 14:00 ТРЦ «Фокус» (ул. Молдавская, 16 (вход со стороны Комсомольского проспекта)

19 сентября 10:00 – 17:00 ТРК «Кольцо» (ул. Дарвина, 18)

19 сентября 11:00 – 17:00 ТК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7 (на 2-м этаже, рядом с зоной фудкорта)

19 – 20 сентября 10:00 – 16:00 ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136 (вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо).

Привиться могут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострения хронических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт (водительское удостоверение или военный билет) и медицинский полис. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом. Для иммунизации используется отечественная и хорошо зарекомендовавшая себя вакцина «Совигрипп».

Врачи напоминают, что грипп опасен осложнениями. В первую очередь необходимо обезопасить себя пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам образования, здравоохранения, транспорта, торговли, тем, кто общается с большим количеством людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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