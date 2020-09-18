Власти Южного Урала сохранили режим ограничений

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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